Sævar slær í gegn í Bergen (myndskeið)

Sævar Atli Magnússon hefur verið magnaður síðan hann kom í lið Brann en hann skoraði bæði mörk liðsins í jafntefli gegn Kristiansund, 2:2, í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta á heimavelli þess síðarnefnda í gær.
Sævar Atli kom Brann í 1:0 á 67. mínútu og tvöfaldaði síðan forystu liðsins á 69. með marki úr vítaspyrnu. Hann er nú kominn með sjö mörk í tíu leikjum fyrir félagið og nokkur þeirra í Evrópu.
Brann náði þó ekki að halda út og kom Kristiansund til baka. Brann-liðið er í þriðja sæti deildarinnar með 37 stig, átta stigum frá toppliðum Bodö/Glimt og Vikings.
Hér að neðan má sjá mörk Sævars Atla á YouTube-síðu Brann.