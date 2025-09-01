Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.9.2025 | 16:04

Sævar slær í gegn í Bergen (myndskeið)

Sævar Atli fagnar marki ásamt Eggert Aroni Guðmundssyni, t.v., og …
Sævar Atli fagnar marki ásamt Eggert Aroni Guðmundssyni, t.v., og öðrum liðsfélaga. Ljósmynd/Brann

Sævar Atli Magnússon hefur verið magnaður síðan hann kom í lið Brann en hann skoraði bæði mörk liðsins í jafntefli gegn Kristiansund, 2:2, í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta á heimavelli þess síðarnefnda í gær. 

Sævar Atli kom Brann í 1:0 á 67. mínútu og tvöfaldaði síðan forystu liðsins á 69. með marki úr vítaspyrnu. Hann er nú kominn með sjö mörk í tíu leikjum fyrir félagið og nokkur þeirra í Evrópu. 

Brann náði þó ekki að halda út og kom Kristiansund til baka. Brann-liðið er í þriðja sæti deildarinnar með 37 stig, átta stigum frá toppliðum Bodö/Glimt og Vikings. 

Hér að neðan má sjá mörk Sævars Atla á YouTube-síðu Brann. 

