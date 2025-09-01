Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.9.2025 | 9:57 | Uppfært 10:18

Strax búið að reka ten Hag

Erik ten Hag entist ekki lengi hjá Leverkusen.
Erik ten Hag entist ekki lengi hjá Leverkusen. AFP/Ibrahim Ot

Þýska knattspyrnufélagið Bayer Leverkusen hefur rekið Hollendinginn Erik ten Hag sem þjálfara karlaliðsins. Sky í Þýskalandi greinir frá.

Hann tók við liðinu fyrir tímabilið af Xabi Alonso og stýrði því aðeins í tveimur deildarleikjum en starfið var það fyrsta hjá ten Hag síðan hann var rekinn frá Manchester United snemma á síðustu leiktíð.

Leverkusen tapaði fyrir Hoffenheim í fyrstu umferð þýsku 1. deildarinnar, 2:1, á heimavelli og gerði svo 3:3-jafntefli við Werder Bremen á útivelli, þrátt fyrir að vera manni fleiri og tveimur mörkum yfir þegar skammt var eftir.

