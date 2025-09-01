Íþróttir | Fótbolti | mbl | 1.9.2025 | 18:45

Tveir leikmenn Arsenal til Hamburg

Fábio Vieira.
Fábio Vieira. AFP/Glyn Kirk

Knattspyrnumennirnir Fábio Vieira og Albert Sambi Lokonga eru báðir komnir til Hamburg í Þýskalandi frá enska félaginu Arsenal. 

Hamburg mun greiða Arsenal 10 milljónir fyrir Lokonga, sem er belgískur miðjumaður, og fá Vieira, sem er portúgalskur miðjumaður, á láni. Í lánssamningi Vieira verður kaupmöguleiki upp á 20 milljónir evra eftir tímabilið. 

Lokonga gekk í raðir Arsenal sumarið 2021 og Vieira ári síðar en hvorugur náði að festa sig í sessi í Lundúnum og þeir voru báðir á láni frá Arsenal á síðustu leiktíð. 

Hamburg er nýliði í efstu deild þýska fótboltans eftir margra ára fjarveru. 

Albert Sambi Lokonga, annar frá vinstri, á leið á æfingu …
Albert Sambi Lokonga, annar frá vinstri, á leið á æfingu með belgíska landsliðinu. AFP
mbl.is
Fleira áhugavert
Yfir 800 látnir eftir skjálftann Kynnir nýtt örorkukerfi Heimar ræða við leigutaka Boðar tímamót: „Þekki það af eigin raun“
Fleira áhugavert
Valdataflið í Valhöll berst inn í þing Vinstri græn standa á tímamótum Kvóti til Byggðastofnunar Furðar sig á orðum Sólveigar Önnu um „woke-súluna“