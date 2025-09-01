Tveir leikmenn Arsenal til Hamburg

Knattspyrnumennirnir Fábio Vieira og Albert Sambi Lokonga eru báðir komnir til Hamburg í Þýskalandi frá enska félaginu Arsenal.
Hamburg mun greiða Arsenal 10 milljónir fyrir Lokonga, sem er belgískur miðjumaður, og fá Vieira, sem er portúgalskur miðjumaður, á láni. Í lánssamningi Vieira verður kaupmöguleiki upp á 20 milljónir evra eftir tímabilið.
Lokonga gekk í raðir Arsenal sumarið 2021 og Vieira ári síðar en hvorugur náði að festa sig í sessi í Lundúnum og þeir voru báðir á láni frá Arsenal á síðustu leiktíð.
Hamburg er nýliði í efstu deild þýska fótboltans eftir margra ára fjarveru.