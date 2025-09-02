Íþróttir | Fótbolti | mbl | 2.9.2025 | 21:28

Á skotskónum í bikarsigri

Ari Leifsson á æfingu með íslenska landsliðinu.
Ari Leifsson skoraði fyrra mark Kolding þegar liðið heimsótti Skive og hafði betur, 2:0, í 2. umferð dönsku bikarkeppninnar í knattspyrnu í kvöld.

Ari fékk tækifærið í byrjunarliðinu hjá Kolding í kvöld en hann hefur lítið komið við sögu hjá liðinu á tímabilinu.

Miðvörðurinn braut ísinn um miðjan fyrri hálfleikinn og kom annað mark Kolding svo fimm mínútum fyrir leikslok.

Ari spilaði allan leikinn en Jóhannes Kristinn Bjarnason var ekki í leikmannahópi Kolding að þessu sinni.

Komu ekki við sögu en liðin áfram

Ísak Snær Þorvaldsson var allan tímann á varamannabekknum hjá Lyngby þegar liðið vann Ledoje Smörum 6:5 í vítaspyrnukeppni eftir að staðan var 1:1 þegar venjulegum leiktíma og framlengingu var lokið.

Nóel Atli Arnórsson var þá ekki í leikmannahópi AaB þegar liðið vann öruggan 6:1-sigur á Marstal/Rise.

