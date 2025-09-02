Á skotskónum í bikarsigri

Ari Leifsson skoraði fyrra mark Kolding þegar liðið heimsótti Skive og hafði betur, 2:0, í 2. umferð dönsku bikarkeppninnar í knattspyrnu í kvöld.
Ari fékk tækifærið í byrjunarliðinu hjá Kolding í kvöld en hann hefur lítið komið við sögu hjá liðinu á tímabilinu.
Miðvörðurinn braut ísinn um miðjan fyrri hálfleikinn og kom annað mark Kolding svo fimm mínútum fyrir leikslok.
Ari spilaði allan leikinn en Jóhannes Kristinn Bjarnason var ekki í leikmannahópi Kolding að þessu sinni.
Ísak Snær Þorvaldsson var allan tímann á varamannabekknum hjá Lyngby þegar liðið vann Ledoje Smörum 6:5 í vítaspyrnukeppni eftir að staðan var 1:1 þegar venjulegum leiktíma og framlengingu var lokið.
Nóel Atli Arnórsson var þá ekki í leikmannahópi AaB þegar liðið vann öruggan 6:1-sigur á Marstal/Rise.