Færsla tileinkuð 15 Íslendingum

Rúnar Þór Sigurgeirsson varð í gær fimmtándi Íslendingurinn til að gerast leikmaður Sönderjyske í Danmörku.
Félagið keypti hann af Willem II í Hollandi og verður bakvörðurinn liðsfélagi Daníels Leós Grétarssonar og Kristals Mána Ingasonar.
Félagið vakti athygli á góðu samstarfi við íslenska leikmenn í gegnum tíðina á Facebook-síðu sinni í dag en ekkert félag í Danmörku hefur teflt fram eins mörgum Íslendingum í gegnum tíðina.
Sölvi Geir Ottesen (2008-2010)
Ólafur Ingi Skúlason (2010-2011)
Arnar Darri Pétursson (2010-2012)
Eyjólfur Héðinsson (2011-2013)
Hallgrímur Jónasson (2011-2015)
Baldur Sigurðsson (2015-2016)
Eggert Gunnþór Jónsson (2017-2020)
Frederik Schram (2019-2019)
Ísak Óli Olafsson (2019-2021)
Atli Barkarson (2022-2024)
Kristófer Kristinsson (2021-2022)
Orri Steinn Óskarsson (2023-2023)
Kristall Máni Ingason (2023-)
Daniel Leó Grétarsson (2023-)
Rúnar Þór Sigurgeirsson (2025-)