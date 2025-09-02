Farinn frá City

Þýski knattspyrnumaðurinn Ilkay Gündogan er genginn til liðs við Galatasaray í Tyrklandi frá enska félaginu Manchester City á frjálsri sölu.
Gündogan, sem er 34 ára gamall, gekk til liðs við Man. City að nýju sumarið 2024 eftir eitt tímabil með Barcelona en hafði þar á undan leikið með enska liðinu í sjö ár, frá 2016 til 2023.
Hann reynir nú fyrir sér í heimalandi foreldra sinna og skrifaði undir samning við Galatasaray sem gildir til næstu til tveggja ára.
Gündogan lék alls 358 leiki og skoraði 65 mörk fyrir Man. City. Hann var fyrirliði liðsins þegar það vann þrennuna árið 2023; ensku úrvalsdeildina, Meistaradeild Evrópu og ensku bikarkeppnina.