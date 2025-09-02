Furðar sig á eigin brottrekstri

Hollenski knattspyrnuþjálfarinn Erik ten Hag var í gær rekinn eftir aðeins tvo deildarleiki sem stjóri Leverkusen í Þýskalandi.
Ten hag tók við starfinu af Xabi Alonso og er liðið með eitt stig eftir tvær umferðir í þýsku 1. deildinni. Forráðamenn félagsins voru ekki sáttir við þá byrjun og ráku þann hollenska.
Hann sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann furðar sig á brottrekstrinum.
„Ákvörðun forráðamanna Bayer Leverkusen að reka mig eftir tvo leiki kom mikið á óvart. Að losa sig við þjálfarann eftir tvo leiki er óvenjulegt,“ var haft eftir honum í yfirlýsingunni.
Lykilmenn á borð við Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong og Jonathan Tah yfirgáfu Leverkusen eftir síðustu leiktíð.
„Það fóru margir lykilmenn frá félaginu og það tekur tíma og traust að byggja upp nýtt lið. Það vantaði traust í þetta samband,“ bætti hann við.