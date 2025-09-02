Grindvíkingurinn í liði umferðarinnar

Daníel Leó Grétarsson, landsliðsmaður í knattspyrnu og miðvörður Sönderjyske, hefur verið valinn í lið 7. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar, sem deildin sjálf hefur veg og vanda af.
Grindvíkingurinn Daníel Leó stóð vaktina með miklum sóma í hjarta varnarinnar hjá Sönderjyske í 2:0-sigri á Silkeborg á útivelli.
Auk þess lagði hann upp fyrsta mark leiksins, skallamark fyrir landa sinn Kristal Mána Ingason snemma í síðari hálfleik. Daníel Leó var svo tekinn af velli á 72. mínútu.
Lið 7. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar:
Top 3 i tabellen er stærkt repræsenteret på Rundens Hold i 3F Superliga 💪#sldk | #ditholdvoresliga | #betano pic.twitter.com/bXVtBsioYN— 3F Superliga (@Superligaen) September 2, 2025