Grindvíkingurinn í liði umferðarinnar

Daníel Leó Grétarsson hefur leikið frábærlega með Sönderjyske á tímabilinu.
Daníel Leó Grétarsson, landsliðsmaður í knattspyrnu og miðvörður Sönderjyske, hefur verið valinn í lið 7. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar, sem deildin sjálf hefur veg og vanda af.

Grindvíkingurinn Daníel Leó stóð vaktina með miklum sóma í hjarta varnarinnar hjá Sönderjyske í 2:0-sigri á Silkeborg á útivelli.

Auk þess lagði hann upp fyrsta mark leiksins, skallamark fyrir landa sinn Kristal Mána Ingason snemma í síðari hálfleik. Daníel Leó var svo tekinn af velli á 72. mínútu.

Lið 7. umferðar dönsku úrvalsdeildarinnar:

