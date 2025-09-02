Rúnar frá Hollandi til Danmerkur

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Þór Sigurgeirsson hefur samið við danska úrvalsdeildarfélagið Sönderjyske en hann kemur til þess frá Willem II í Hollandi.
Rúnar, sem er 25 ára Keflvíkingur og bakvörður, gerir samning til ársins 2029 hjá sínu nýja félagi.
Hann hefur leikið erlendis frá árinu 2023, fyrst með Öster í Svíþjóð og síðan Willem í Hollandi. Hann fór upp með Willem á sínu fyrsta tímabili en liðið féll aftur á því síðasta.
Hann hefur leikið tvo leiki fyrir A-landslið Íslands. Kristall Máni Ingason og Daníel Leó Grétarsson eru leikmenn Sönderjyske.