Rúnar frá Hollandi til Danmerkur

Rúnar Þór Sigurgeirsson er kominn til Sönderjyske.
Rúnar Þór Sigurgeirsson er kominn til Sönderjyske. Ljósmynd/Sönderjyske

Knattspyrnumaðurinn Rúnar Þór Sigurgeirsson hefur samið við danska úrvalsdeildarfélagið Sönderjyske en hann kemur til þess frá Willem II í Hollandi.

Rúnar, sem er 25 ára Keflvíkingur og bakvörður, gerir samning til ársins 2029 hjá sínu nýja félagi.

Hann hefur leikið erlendis frá árinu 2023, fyrst með Öster í Svíþjóð og síðan Willem í Hollandi. Hann fór upp með Willem á sínu fyrsta tímabili en liðið féll aftur á því síðasta.

Hann hefur leikið tvo leiki fyrir A-landslið Íslands. Kristall Máni Ingason og Daníel Leó Grétarsson eru leikmenn Sönderjyske.

