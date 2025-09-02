Vont verður verra hjá Mudryk

Úkraínumaðurinn Mykhailo Mudryk, knattspyrnumaður hjá enska liðinu Chelsea, er kominn í frekari vandræði en hann er nú þegar í banni fyrir fall á lyfjaprófi.
Mudryk hefur nefnilega misst bílprófið í hálft ár fyrir ítrekuð umferðarlagabrot á götum Lundúna.
The Evening Standard greinir frá því að Mudryk hafi fengið þrettán punkta á ökuskírteinið sitt á átján mánuðum. Hann var síðast tekinn fyrir hraðakstur í janúar.
Lyfjamál Mudryks er enn í gangi og gæti hann átt yfir höfði sér allt að fjögurra ára keppnisbann en hann er í banni til bráðabirgða á meðan málið stendur yfir.