Vont verður verra hjá Mudryk

Mykhailo Mudryk hefur ekki átt sjö dagana sæla.
Úkraínumaðurinn Mykhailo Mudryk, knattspyrnumaður hjá enska liðinu Chelsea, er kominn í frekari vandræði en hann er nú þegar í banni fyrir fall á lyfjaprófi.

Mudryk hefur nefnilega misst bílprófið í hálft ár fyrir ítrekuð umferðarlagabrot á götum Lundúna.

The Evening Standard greinir frá því að Mudryk hafi fengið þrettán punkta á ökuskírteinið sitt á átján mánuðum. Hann var síðast tekinn fyrir hraðakstur í janúar.

Lyfjamál Mudryks er enn í gangi og gæti hann átt yfir höfði sér allt að fjögurra ára keppnisbann en hann er í banni til bráðabirgða á meðan málið stendur yfir.

