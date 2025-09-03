Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.9.2025 | 18:07

Skoraði er Íslendingaliðið sló félagsmet

Kristall Máni Ingason fagnar marki í leik með Sönderjyske.
Kristall Máni Ingason fagnar marki í leik með Sönderjyske. Ljósmynd/Sönderjyske

Kristall Máni Ingason var á skotskónum þegar Íslendingalið Sönderjyske vann einstaklega öruggan sigur á Raklev, 10:0, í 2. umferð dönsku bikarkeppninnar í knattspyrnu á útivelli í kvöld.

Um félagsmet er að ræða hjá Sönderjyske en þetta er stærsti sigurinn í sögu félagsins.

Kristall Máni lék allan leikinn og skoraði fimmta mark Sönderjyske snemma í síðari hálfleik.

Rúnar Þór Sigurgeirsson lék sinn fyrsta leik fyrir félagið þegar hann kom inn á sem varamaður í hálfleik, en þá var staðan 3:0.

Daníel Leó Grétarsson lék ekki með Sönderjyske þar sem hann er við æfingar og undirbúning með íslenska A-landsliðinu fyrir undankeppni HM 2026.

