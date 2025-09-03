Skoraði er Íslendingaliðið sló félagsmet

Kristall Máni Ingason var á skotskónum þegar Íslendingalið Sönderjyske vann einstaklega öruggan sigur á Raklev, 10:0, í 2. umferð dönsku bikarkeppninnar í knattspyrnu á útivelli í kvöld.
Um félagsmet er að ræða hjá Sönderjyske en þetta er stærsti sigurinn í sögu félagsins.
Kristall Máni lék allan leikinn og skoraði fimmta mark Sönderjyske snemma í síðari hálfleik.
Rúnar Þór Sigurgeirsson lék sinn fyrsta leik fyrir félagið þegar hann kom inn á sem varamaður í hálfleik, en þá var staðan 3:0.
Daníel Leó Grétarsson lék ekki með Sönderjyske þar sem hann er við æfingar og undirbúning með íslenska A-landsliðinu fyrir undankeppni HM 2026.