Þjálfarinn fékk reisupassann

Danska knattspyrnufélagið Lyngby hefur vikið Morten Karlsen frá störfum sem þjálfara karlaliðs félagsins.
Lyngby féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og er sem stendur í fimmta sæti 1. deildarinnar með 12 stig eftir átta leiki.
Liðið er aðeins þremur stigum frá toppliði Horsens en þrír sigrar í fyrstu átta leikjunum er ekki ásættanlegur árangur að mati forráðamanna félagsins.
Ísak Snær Þorvaldsson hefur leikið mjög vel með Lyngby á tímabilinu og er markahæstur hjá liðinu í deildinni með fimm mörk.