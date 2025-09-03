Íþróttir | Fótbolti | mbl | 3.9.2025 | 10:30

Þjálfarinn fékk reisupassann

Ísak Snær Þorvaldsson fær nýjan þjálfara hjá Lyngby.
Ísak Snær Þorvaldsson fær nýjan þjálfara hjá Lyngby. Ljósmynd/Lyngby

Danska knattspyrnufélagið Lyngby hefur vikið Morten Karlsen frá störfum sem þjálfara karlaliðs félagsins.

Lyngby féll úr dönsku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og er sem stendur í fimmta sæti 1. deildarinnar með 12 stig eftir átta leiki.

Liðið er aðeins þremur stigum frá toppliði Horsens en þrír sigrar í fyrstu átta leikjunum er ekki ásættanlegur árangur að mati forráðamanna félagsins.

Ísak Snær Þorvaldsson hefur leikið mjög vel með Lyngby á tímabilinu og er markahæstur hjá liðinu í deildinni með fimm mörk.  

