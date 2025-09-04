Í liði umferðarinnar í Noregi

Knattspyrnumaðurinn Sævar Atli Magnússon er í liði 20. umferðarinnar í norsku úrvalsdeildinni.
Sævar skoraði tvö mörk fyrir Brann er liðið gerði jafntefli við Kristiansund, 2:2, á útivelli á sunnudaginn var.
Breiðhyltingurinn hefur farið afar vel af stað með Brann og skorað fjögur mörk í fyrstu fimm deildarleikjum sínum með liðinu.
Eggert Aron Guðmundsson leikur einnig með liðinu og Freyr Alexandersson er þjálfari.
Rundens lag for den 20. serierunden i Eliteserien.— NTBnifs (@NTBnifs) September 3, 2025
Strømsgodset storspilte hjemme mot Molde og har fått med seg hele fire spillere på laget denne runden. pic.twitter.com/FHB1zzcYYz