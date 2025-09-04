Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.9.2025 | 9:35 | Uppfært 10:00

Í liði umferðarinnar í Noregi

Sævar Atli fagnar marki ásamt Eggert Aroni Guðmundssyni, t.v., og …
Sævar Atli fagnar marki ásamt Eggert Aroni Guðmundssyni, t.v., og öðrum liðsfélaga. Ljósmynd/Brann

Knattspyrnumaðurinn Sævar Atli Magnússon er í liði 20. umferðarinnar í norsku úrvalsdeildinni.

Sævar skoraði tvö mörk fyrir Brann er liðið gerði jafntefli við Kristiansund, 2:2, á útivelli á sunnudaginn var.

Breiðhyltingurinn hefur farið afar vel af stað með Brann og skorað fjögur mörk í fyrstu fimm deildarleikjum sínum með liðinu.

Eggert Aron Guðmundsson leikur einnig með liðinu og Freyr Alexandersson er þjálfari.

Sævar slær í gegn í Bergen (myndskeið)
