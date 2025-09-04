Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.9.2025 | 20:51

Þýskaland byrjaði á óvæntu tapi

Slóvakar fagna fræknum sigri á Þýskalandi í kvöld.
Slóvakar fagna fræknum sigri á Þýskalandi í kvöld. AFP/Joe Klamar

Slóvakía hóf undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla á frábærum og óvæntum heimasigri gegn Þýskalandi, 2:0, í A-riðli í kvöld.

Í riðlinum eru einnig Norður-Írland og Lúxemborg, sem mættust í Lúxemborg í kvöld. Norður-Írland vann þar góðan 3:1-sigur.

Í Slóvakíu voru það Dávid Hancko og David Strelec sem skoruðu mörk heimamanna.

Sigrar hjá Spáni og Tyrklandi

Í E-riðli byrjaði Spánn á 3:0 útisigri á Búlgaríu þar sem Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella og Mikel Merino komust allir á blað.

Í hinum leik riðilsins tók Georgía á móti Tyrklandi og unnu Tyrkir sterkan 3:2-sigur.

Kerem Aktürkoglu skoraði tvennu fyrir Tyrklando og Mert Müldur eitt mark. Zuriko Davitashvili og Khvicha Kvaratskhelia skoruðu fyrir Georgíu.

Jafnt í Hollandi

Í G-riðli skildu Holland og Pólland jöfn, 1:1, í Rotterdam.

Denzel Dumfries kom Hollandi yfir áður en Matty Cash jafnaði fyrir Pólland.

Holland er á toppi riðilsins með sjö stig líkt og Pólland sæti neðar en Hollendingar eiga auk þess leik til góða.

mbl.is
