Wales tyllti sér á toppinn

Wales kom sér í efsta sæti J-riðils undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla með því að gera góða ferð til Astana í Kasakstan og vinna heimamenn 1:0 í dag.
Wales er með tíu stig á toppnum eftir fimm leiki en Norður-Makedónía er í öðru sæti með átta stig og á leik til góða. Kasakstan er í fjórða sæti af fimm liðum með þrjú stig eftir fjóra leiki.
Sigurmark Wales kom á 24. mínútu og það skoraði framherjinn hávaxni Kieffer Moore, leikmaður Hollywood-liðsins Wrexham.
Wales stefnir nú að því að komast á heimsmeistaramót annað skiptið í röð og í þriðja sinn frá upphafi en liðið tók þátt í Katar árið 2022 og í Svíþjóð 1958.