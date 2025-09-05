Liðsfélagi Sveindísar næstdýrust í heimi

Bandaríska knattspyrnukonan Alyssa Thompson hefur verið keypt til Englandsmeistara Chelsea frá Angel City í Bandaríkjunum fyrir 1,4 milljónir punda, sem er næsthæsta upphæð sem hefur nokkru sinni verið greidd fyrir knattspyrnukonu.
Thompson er sóknarmaður sem náði að spila nokkra leiki með Sveindísi Jane Jónsdóttur, sem nýverið gekk til liðs við Angel City.
Hún er tvítug og hefur verið í lykilhlutverki hjá Angel City og bandaríska landsliðinu undanfarin ár þrátt fyrir ungan aldur.
Thompson var dýrasta knattspyrnukona heims í smá stund þar sem London City Lionesses tilkynnti um kaup á hinni frönsku Grace Geyoro frá París SG stuttu eftir að Chelsea staðfesti vistaskipti þeirrar bandarísku.
Geyoro var keypt á 1,43 milljónir punda og er því dýrasta knattspyrnukona heims.