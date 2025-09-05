Messi skoraði tvö í síðasta leiknum

Argentína sigraði Venesúela örugglega, 3:0, á heimavelli í undankeppni HM karla í fótbolta í nótt. Lionel Messi skoraði tvö marka Argentínu og Lautaro Martínez komst einnig á blað.
Leikurinn var síðasti mótsleikurinn hjá Messi á heimavelli en hann verður ekki með í næstu undankeppni, þar sem hann er orðinn 38 ára gamall.
Argentína er löngu búin að tryggja sér farseðilinn á HM á næsta ári.
Brasilía er einnig örugg með sæti á HM. Liðið vann Síle á heimavelli, 3:0. Estêvão Willian, Lucas Paquetá og Bruno Guimarães skoruðu mörkin en þeir leika allir á Englandi.