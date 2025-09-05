Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.9.2025 | 20:45

Olise og Mbappé sáu um Úkraínu

Kylian Mbappé og Illia Zabarnyi eigast við í Kraká í …
Kylian Mbappé og Illia Zabarnyi eigast við í Kraká í kvöld. AFP/Franck Fife

Frakkland gerði góða ferð til Kraká í Póllandi og lagði þar Úkraínu að velli, 2:0, í D-riðli undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla. Liðin eru með Íslandi í riðli.

Frakkland er þar með í öðru sæti á eftir Íslandi sem vermir toppsætið eftir fyrstu umferð.

Michael Olise, kantmaður Bayern München, kom Frökkum í forystu eftir aðeins tíu mínútna leik.

Fyrirliðinn Kylian Mbappé, sóknarmaður Real Madríd, innsiglaði svo sigurinn átta mínútum fyrir leikslok.

Næst mætir Frakklandi liði Íslands í París næstkomandi þriðjudagskvöld.

Dramatískt jafntefli í Slóveníu

Í B-riðli gerðu Slóvenía og Svíþjóð jafntefli, 2:2, í Ljubljana.

Anthony Elanga, sóknarmaður Newcastle United, kom Svíum yfir eftir 18 mínútna leik en Sandi Lovric jafnaði metin fyrir Slóveníu strax í upphafi síðari hálfleiks.

Yasin Ayari, miðjumaður Brighton & Hove Albion, skoraði það sem virtist ætla að vera sigurmark Svía á 73. mínútu.

Zan Vipotnik hélt hins vegar ekki og jafnaði metin fyrir Slóveníu í uppbótartíma venjulegs leiktíma.

Í riðlinum eru einnig Sviss og Kósovó. Þau mættust einnig í kvöld og vann Sviss 4:0 á heimavelli.

Öll mörkin komu í fyrri hálfleik þar sem Breel Embolo skoraði tvívegis auk þess sem Manuel Akanji og Silvan Widmer komust á blað.

Önnur úrslit:

Danmörk - Skotland 0:0
Færeyjar - Króatía 0:1
Grikkland - Hvíta-Rússland 5:1
Ítalía - Eistland 5:0
Moldóva - Ísrael 0:4
Svartfjallaland - Tékkland 0:2

mbl.is
Fleira áhugavert
Höfundur Squid Game til Íslands Vill samræma reglur um símabann Einmanaleiki vaxandi vandi Ekki ástæða til að breyta og bregðast við
Fleira áhugavert
Aðgerðir vegna Gasa ræddar í ríkisstjórn „Þori ekki að hugsa þá hugsun til enda“ Krefja doktorsnema í íslensku um íslenskupróf Ekki ástæða til að breyta og bregðast við