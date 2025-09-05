Þrjár þjóðir tryggðu sig inn á HM

Þrjár þjóðir frá Suður-Ameríku tryggðu sér í nótt farseðilinn á HM 2026 í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar. Úrúgvæ, Kólumbía og Paragvæ verða öll með á heimsmeistaramótinu.
Úrúgvæ vann Perú örugglega á heimavelli, 3:0, og Kólumbía gerði slíkt hið sama gegn Bólivíu.
Paragvæ nægði svo markalaust jafntefli á heimavelli gegn Ekvador, sem var þegar búið að tryggja sæti sitt.
Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta og Federico Vinas skoruðu mörk Úrúgvæ.
James Rodríguez, Jhon Córdoba og Juan Quintero skoruðu mörk Kólumbíu.
Alls hafa 16 þjóðir að meðtöldum gestgjöfunum frá Norður- og Mið-Ameríku tryggt sér keppnisrétt á HM 2026. 48 þjóðir munu taka þátt og verður það í fyrsta sinn sem svo margar þjóðir verða á heimsmeistaramótinu.
Í Suður-Ameríku eru Argentína, Brasilía, Ekvador, Úrúgvæ, Kólumbía og Paragvæ komin á mótið.
Í Asíu eru Ástralía, Íran, Japan, Jórdanía, Suður-Kórea og Úsbekistan búin að tryggja sér þátttökurétt auk Nýja-Sjálands í Eyjaálfu.
Jórdanía og Úsbekistan munu taka þátt í sínu fyrsta heimsmeistaramóti.