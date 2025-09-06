Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.9.2025 | 8:40 | Uppfært 9:06

Messi með tárin í augunum

Lionel Messi faðmar syni sína fyrir leik.
Lionel Messi faðmar syni sína fyrir leik. AFP/Luis Robayo

Lionel Messi brast í grát þegar stuðningsmenn argentínska landsliðsins í fótbolta sungu nafnið hans í síðasta mótsleiknum hans fyrir landsliðið á heimavelli í Buenos Aires í Argentínu. 

Messi, sem er 38 ára gamall, er kominn í guðatölu í heimalandinu eftir að hafa unnið Suður-Ameríkubikarinn í tvígang og sjálfa heimsmeistarakeppnina á síðustu árum. Þá er hann langleikja- og markahæstur í sögu landsliðsins. 

Messi skoraði tvö í síðasta leiknum
Frétt af mbl.is

Messi skoraði tvö í síðasta leiknum

Stuðningsmenn Argentínu sungu nafnið hans nánast alla upphitunina fyrir leik liðsins gegn Venesúela, sem Argentína vann 3:0 og Messi skoraði tvö. 

Fyrir leik gat Messi ekki haldið tárunum aftur eins og má sjá hér að neðan.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Ómögulegt að spá fyrir um eftirlaun Helga Magnúsar Aðgerðir vegna Gasa ræddar í ríkisstjórn Pútín: Menn gætu jafnvel lifað að eilífu Vill samræma reglur um símabann
Fleira áhugavert
Tveir enn í haldi vegna árásar á Siglufirði Pútín: Menn gætu jafnvel lifað að eilífu Ekki ástæða til að breyta og bregðast við Arion og utanríkisráðuneytið benda hvort á hitt
Loka