Messi með tárin í augunum

Lionel Messi brast í grát þegar stuðningsmenn argentínska landsliðsins í fótbolta sungu nafnið hans í síðasta mótsleiknum hans fyrir landsliðið á heimavelli í Buenos Aires í Argentínu.
Messi, sem er 38 ára gamall, er kominn í guðatölu í heimalandinu eftir að hafa unnið Suður-Ameríkubikarinn í tvígang og sjálfa heimsmeistarakeppnina á síðustu árum. Þá er hann langleikja- og markahæstur í sögu landsliðsins.
Stuðningsmenn Argentínu sungu nafnið hans nánast alla upphitunina fyrir leik liðsins gegn Venesúela, sem Argentína vann 3:0 og Messi skoraði tvö.
Fyrir leik gat Messi ekki haldið tárunum aftur eins og má sjá hér að neðan.
Messi can’t hold back the tears.— TheScreenshotLad (@thescreenlad) September 4, 2025
