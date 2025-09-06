Rice innsiglaði sigur Englands – Ronaldo með tvö

England hafði betur gegn Andorra, 2.0, á heimavelli í undankeppni HM karla í fótbolta á Villa Park í kvöld.
Fyrra mark Englands var sjálfsmark á 25. mínútu og Declan Rice gerði annað markið á 67. mínútu.
England er í toppsæti K-riðils með fullt hús stiga eftir fjóra leiki. Andorra er án stiga og hefur ekki skorað mark.
Portúgal vann sannfærandi útisigur á Armeníu, 5:0. João Félix og Cristiano Ronaldo gerðu tvö mörk hvor og João Cancelo skoraði einnig.
Leikurinn var sá fyrsti í F-riðli. Ungverjaland og írska lið Heimis Hallgrímssonar eru einnig í riðlinum.