Rice innsiglaði sigur Englands – Ronaldo með tvö

Declan Rice fagnar marki sínu með liðsfélögunum.
Declan Rice fagnar marki sínu með liðsfélögunum. AFP/Ben Stansall

England hafði betur gegn Andorra, 2.0, á heimavelli í undankeppni HM karla í fótbolta á Villa Park í kvöld.

Fyrra mark Englands var sjálfsmark á 25. mínútu og Declan Rice gerði annað markið á 67. mínútu.

England er í toppsæti K-riðils með fullt hús stiga eftir fjóra leiki. Andorra er án stiga og hefur ekki skorað mark.

Portúgal vann sannfærandi útisigur á Armeníu, 5:0. João Félix og Cristiano Ronaldo gerðu tvö mörk hvor og João Cancelo skoraði einnig.

Leikurinn var sá fyrsti í F-riðli. Ungverjaland og írska lið Heimis Hallgrímssonar eru einnig í riðlinum.

