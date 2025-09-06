Suárez í langt bann

Luis Suárez, leikmaður Inter Miami í bandaríska fótboltanum, hefur verið úrskurðaður í sex leikja bann fyrir að hrækja á starfsmann Seattle Sounders eftir úrslitaleik liðanna í deildabikarnum.
Seattle vann leikinn 3:0 og misstu nokkrir leikmenn algjörlega stjórn á skapi sínu eftir leikinn. Meðal annars reyndi Sergio Busquets að kýla Obed Vargas og hann fær tveggja leikja bann fyrir það.
Suárez fær hins vegar lengra bann fyrir háttsemi sína en bannið gildir aðeins í deildabikarnum. Því mun hann eflaust ekki leika í keppninni á næsta ári.
Suárez hefur áður komið sér í klandur fyrir hegðun sína á vellinum. Hann hefur þrisvar verið úrskurðaður í bann fyrir að bíta andstæðing.
Þá fékk hann átta leikja bann fyrir að beita Patrice Evra kynþáttaníði er Evra var leikmaður Manchester United og Suárez leikmaður Liverpool.