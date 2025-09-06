Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.9.2025 | 10:50

Suárez í langt bann

Luis Suárez er á leiðinni í sex leikja bann í …
Luis Suárez er á leiðinni í sex leikja bann í deildabikarnum. AFP/Patricia de melo Moreira

Luis Suárez, leikmaður Inter Miami í bandaríska fótboltanum, hefur verið úrskurðaður í sex leikja bann fyrir að hrækja á starfsmann Seattle Sounders eftir úrslitaleik liðanna í deildabikarnum. 

Seattle vann leikinn 3:0 og misstu nokkrir leikmenn algjörlega stjórn á skapi sínu eftir leikinn. Meðal annars reyndi Sergio Busquets að kýla Obed Vargas og hann fær tveggja leikja bann fyrir það. 

Suárez fær hins vegar lengra bann fyrir háttsemi sína en bannið gildir aðeins í deildabikarnum. Því mun hann eflaust ekki leika í keppninni á næsta ári.

Suárez hefur áður komið sér í klandur fyrir hegðun sína á vellinum. Hann hefur þrisvar verið úrskurðaður í bann fyrir að bíta andstæðing.

Þá fékk hann átta leikja bann fyr­ir að beita Pat­rice Evra kynþátt­aníði er Evra var leikmaður Manchester United og Su­árez leikmaður Li­verpool.

