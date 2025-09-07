Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.9.2025 | 23:06 | Uppfært 23:22

Góð byrjun varð að engu hjá Sveíndísi og stöllum

Sveindís Jane Jónsdóttir spilar með Angel City í Bandaríkjunum.
Sveindís Jane Jónsdóttir spilar með Angel City í Bandaríkjunum. Ljósmynd/Angel City

Landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir og liðskonur hennar í Angel City máttu þola tap fyrir Gotham, 3:1, í bandarísku NSWL-atvinnudeildinni í fótbolta í New York í kvöld. 

Angel City er í níunda sæti af fjórtán liðum með 23 stig. 

Sveindís lék allan leikinn fyrir Angel City en liðið komst yfir á annarri mínútu leiksins með marki frá Kennedy Fuller.

Í seinni hálfleik var Gotham aftur á móti betra liðið og skoraði þrjú mörk gegn engu og vann leikinn, 3:1. Gabi Portilho, Rose Aavelle og Jaelin Howell skoruðu mörkin.

