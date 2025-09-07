Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.9.2025 | 10:22

Heimir: Andlega erfitt

Heimir Hallgrímsson.
Heimir Hallgrímsson. Ljosmynd/Írska knattspyrnusambandiö

Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í karlalandsliði Írlands í fótbolta gerðu 2:2-jafntefli gegn Ungverjalandi í undankeppni HM í Dublin í gærkvöld.

Ungverjaland byrjaði leikinn betur og var með 2:0-forystu eftir aðeins stundarfjórðung af leiknum. Írska liðið náði hins vegar að jafna metin í seinni hálfleik.

Þrátt fyrir góða baráttu írska liðsins í síðari hálfleik var Heimir svekktur að hafa ekki unnið leikinn á blaðamannafundi í gær.

„Við vitum hversu mikilvægur þessi leikur var. Að ná ekki í þrjú stig á heimavelli, sérstaklega fyrir framan þessa stórkostlegu stuðningsmenn, er erfitt. Stuðningurinn var frábær. Við hefðum átt að fá öll þrjú stigin en miðað við tvö mörk Ungverja snemma í leiknum getum við sætt okkur við stigið,“ sagði Heimir eftir leik.

„Það er andlega erfitt að koma til baka eftir að hafa lent 2:0 undir á þessu gæðastigi, sérstaklega á móti liði eins og Ungverjalandi sem er 30 sætum fyrir ofan okkur á heimslista FIFA,“ bætti Heimir við.

Næsti leikur Írlands í undankeppninni er gegn Armeníu á þriðjudaginn næstkomandi.

