Heimir ómyrkur í máli

Heimir Hallgrímsson á blaðamannafundi.
Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins, var ósáttur við fyrstu mínútur liðs síns í leiknum gegn Ungverjalandi í undankeppni HM í fótbolta í Dublin í gærkvöldi. 

Írland lenti 2:0-undir eftir fyrsta korterið en kom til baka í seinni hálfleik og Adam Idah jafnaði metin undir blálok leiks, 2:2. 

Heimir var ánægður og stoltur af karakterinum í sínu liði en hann gat ekki leynt vonbrigðunum við byrjunina og að hafa ekki unnið leikinn.

„Ég er ótrúlega vonsvikinn að hafa ekki unnið þennan leik. 

Við byrjum illa og lendum 2:0-undir eftir aðeins korter, það má ekki gerast á þessu stigi. Kannski er þetta eitthvað andlegt frekar en gæðaleysi. Við verðum að fara yfir þetta og laga,“ sagði Heimir meðal annars við írska ríkisútvarpið eftir leik. 

