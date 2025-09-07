Hollendingar lentu í vandræðum

Holland vann Litháen með naumindum, 3:2, í G-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Litháen í dag.
Hollendingar eru í toppsæti riðilsins með 10 stig en Litháen er í fjórða með þrjú.
Memphis Depay og Quinten Timber komu Hollandi í 2:0 á fyrstu 33 mínútum leiksins en fyrir lok hálfleiksins voru Litháar búnir að jafna þökk sé mörkum frá Gvidas Grineitis og Edvinas Girdvainis, 2:2.
Depay var þó aftur á ferðinni á 64. mínútu þegar hann skoraði sigurmarkið, 3:2.
Önnur úrslit:
Norður-Makedónía - Liechtenstein 5:0