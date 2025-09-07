Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.9.2025 | 18:05

Hollendingar lentu í vandræðum

Hollendingar fagna marki Memphis Depay.
Hollendingar fagna marki Memphis Depay. AFP/Petras Malukas

Holland vann Litháen með naumindum, 3:2, í G-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Litháen í dag. 

Hollendingar eru í toppsæti riðilsins með 10 stig en Litháen er í fjórða með þrjú. 

Memphis Depay og Quinten Timber komu Hollandi í 2:0 á fyrstu 33 mínútum leiksins en fyrir lok hálfleiksins voru Litháar búnir að jafna þökk sé mörkum frá Gvidas Grineitis og Edvinas Girdvainis, 2:2. 

Depay var þó aftur á ferðinni á 64. mínútu þegar hann skoraði sigurmarkið, 3:2. 

Önnur úrslit: 

Norður-Makedónía - Liechtenstein 5:0

mbl.is
