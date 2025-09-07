Spánverjar niðurlægðu Tyrki á heimavelli

Evrópumeistarar Spánar fóru afskaplega illa með Tyrkland, 6:0, í E-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Konya í kvöld.
Spánverjar eru í toppsæti riðilsins með sex stig, Georgía í öðru með þrjú líkt og Tyrkland og Búlgaría neðst án stiga.
Pedri kom Spáni yfir á sjöttu mínútu og bætti Mikel Merino við tveimur í viðbót í fyrri hálfleik, 3:0.
Í þeim seinni skoraði Ferran Torres fjórða mark Spánar og síðan var komið að Merino sem fullkomnaði þrennuna. Pedri bætti síðan við sjötta mark Spánar á 63. mínútu.