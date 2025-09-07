Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.9.2025 | 20:39

Spánverjar niðurlægðu Tyrki á heimavelli

Mikel Merino fagnar þriðja marki sínu.
Mikel Merino fagnar þriðja marki sínu. AFP/Ozan Kose

Evrópumeistarar Spánar fóru afskaplega illa með Tyrkland, 6:0, í E-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Konya í kvöld. 

Spánverjar eru í toppsæti riðilsins með sex stig, Georgía í öðru með þrjú líkt og Tyrkland og Búlgaría neðst án stiga. 

Pedri kom Spáni yfir á sjöttu mínútu og bætti Mikel Merino við tveimur í viðbót í fyrri hálfleik, 3:0. 

Í þeim seinni skoraði Ferran Torres fjórða mark Spánar og síðan var komið að Merino sem fullkomnaði þrennuna. Pedri bætti síðan við sjötta mark Spánar á 63. mínútu. 

mbl.is
