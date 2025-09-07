Stjarna Liverpool skoraði í sigri Þjóðverja

Þýskaland vann Norður-Írland, 3:1, í A-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Köln í kvöld.
Þjóðverjar töpuðu fyrsta leiknum fyrir Slóvakíu, 2:0, og eru í þriðja sæti riðilsins með þrjú stig. Slóvakía, sem vann Lúxemborg 1:0 í kvöld, er á toppnum með sex stig, Norður-Írland í öðru með þrjú og Lúxemborg í fjórða með ekkert.
Serge Gnabry kom Þýskalandi yfir á sjöundu mínútu leiksins en Isaac Price jafnaði metin á 34. mínútu, 1:1.
Nadiem Amiri kom Þýskalandi yfir á 69. mínútu og Florian Wirtz innsiglaði sigur Þjóðverja þremur mínútum síðar, 3:1.
Belgía vann þá Kasakstan, 6:0, í J-riðlinum í Brussel í dag.
Belgía er í öðru sæti með 10 stig en Norður-Makedónía er á toppnum með 11. Wales er í þriðja með 10, Kasakstan í fjórða með þrjú og Liechtenstein í fimmta með ekkert.
Kevin De Bruyne og Jérémy Doku skoruðu tvö mörk hvor fyrir belgíska liðið en hin mörkin skoruðu Nicolas Raskin og Thomas Meunier.
Þá vann Pólland Finnland, 3:1, í G-riðlinum í Chorzow.
Matty Cash, Robert Lewandowski og Jakub Kaminski komu Póllandi í 3:0 en Benjamin Källman minnkaði muninn fyrir Finnland undir lokin.
Holland er í toppsæti riðilsins með 10 stig, jafnmörg og Pólland. Finnland kemur síðan með sjö, Litháen í fjórða með þrjú og Malta í fimmta með tvö.