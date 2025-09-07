Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.9.2025 | 20:50

Stjarna Liverpool skoraði í sigri Þjóðverja

Florian Wirtz skorar úr aukaspyrnu.
Florian Wirtz skorar úr aukaspyrnu. AFP/Ina Fassbender

Þýskaland vann Norður-Írland, 3:1, í A-riðli undankeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta í Köln í kvöld. 

Þjóðverjar töpuðu fyrsta leiknum fyrir Slóvakíu, 2:0, og eru í þriðja sæti riðilsins með þrjú stig. Slóvakía, sem vann Lúxemborg 1:0 í kvöld, er á toppnum með sex stig, Norður-Írland í öðru með þrjú og Lúxemborg í fjórða með ekkert. 

Serge Gnabry kom Þýskalandi yfir á sjöundu mínútu leiksins en Isaac Price jafnaði metin á 34. mínútu, 1:1. 

Nadiem Amiri kom Þýskalandi yfir á 69. mínútu og Florian Wirtz innsiglaði sigur Þjóðverja þremur mínútum síðar, 3:1. 

Belgía fór illa með Kasakstan

Belgía vann þá Kasakstan, 6:0, í J-riðlinum í Brussel í dag. 

Belgía er í öðru sæti með 10 stig en Norður-Makedónía er á toppnum með 11. Wales er í þriðja með 10, Kasakstan í fjórða með þrjú og Liechtenstein í fimmta með ekkert. 

Kevin De Bruyne og Jérémy Doku skoruðu tvö mörk hvor fyrir belgíska liðið en hin mörkin skoruðu Nicolas Raskin og Thomas Meunier. 

Pólverjar sterkir heima

Þá vann Pólland Finnland, 3:1, í G-riðlinum í Chorzow. 

Matty Cash, Robert Lewandowski og Jakub Kaminski komu Póllandi í 3:0 en Benjamin Källman minnkaði muninn fyrir Finnland undir lokin. 

Holland er í toppsæti riðilsins með 10 stig, jafnmörg og Pólland. Finnland kemur síðan með sjö, Litháen í fjórða með þrjú og Malta í fimmta með tvö. 

mbl.is
