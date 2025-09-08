Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.9.2025 | 10:26

Dani tekur við af ten Hag

Kasper Hjulmand er á leið til Leverkusen.
Kasper Hjulmand er á leið til Leverkusen. AFP/ Angelos Tzortzinis

Daninn Kasper Hjulmand verður næsti knattspyrnustjóri þýska félagsins Bayer Leverkusen, samkvæmt frétt Kicker í dag.

Þýski fjölmiðillinn segir að samkomulag sé í höfn á milli hans og stjórnar félagsins en Leverkusen rak Hollendinginn Erik ten Hag á dögunum eftir aðeins þrjá leiki við stjórnvölinn hjá félaginu.

Hjulmand er 53 ára gamall og stýrði danska karlalandsliðinu frá 2020 til 2024 og áður lið Nordsjælland á tveimur þriggja ára köflum. Inn á milli stýrði hann Mainz í Þýskalandi tímabilið 2014-2015 en var þá sagt upp í febrúar 2015.

mbl.is
