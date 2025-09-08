Dani tekur við af ten Hag

Daninn Kasper Hjulmand verður næsti knattspyrnustjóri þýska félagsins Bayer Leverkusen, samkvæmt frétt Kicker í dag.
Þýski fjölmiðillinn segir að samkomulag sé í höfn á milli hans og stjórnar félagsins en Leverkusen rak Hollendinginn Erik ten Hag á dögunum eftir aðeins þrjá leiki við stjórnvölinn hjá félaginu.
Hjulmand er 53 ára gamall og stýrði danska karlalandsliðinu frá 2020 til 2024 og áður lið Nordsjælland á tveimur þriggja ára köflum. Inn á milli stýrði hann Mainz í Þýskalandi tímabilið 2014-2015 en var þá sagt upp í febrúar 2015.