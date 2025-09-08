Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.9.2025 | 12:55

Ekki rekinn eftir skellinn á Íslandi en stendur tæpt

Fernando Santos á Laugardalsvelli á föstudagskvöldið.
Fernando Santos á Laugardalsvelli á föstudagskvöldið. mbl.is/Ólafur Árdal

Portúgalinn Fernando Santos mun stýra landsliði Aserbaídsjan gegn Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu á morgun þrátt fyrir fréttir um helgina um að hann hefði verið rekinn eftir skellinn gegn Íslandi á föstudagskvöldið, 5:0.

Hollenski knattspyrnuvefurinn vi.nl skýrir frá þessu og segir að við Portúgalanum blasi þriðji brottreksturinn á skömmum tíma. Hann muni hins vegar fá eitt tækifæri enn, gegn Úkraínu.

Santos stýrði Portúgal  til Evrópumeistaratitils karla árið 2016 en hefur síðan tvívegis verið rekinn, sem knattspyrnustjóri Besiktas í Tyrklandi og sem landsliðsþjálfari Pólverja.

Hann hefur nú stýrt Aserbaídsjan í ellefu landsleikjum og enn ekki náð fyrsta sigrinum. Uppskeran er aðeins tvö jafntefli og níu ósigrar.

Jahangir Farajullayev, íþróttastjóri knattspyrnusambands Aserbaídsjan, gagnrýndi Santos harkalega eftir leikinn á Íslandi, sagði m.a. að Santos hefði ekki unnið heimavinnu sína fyrir leikinn, viðhorf hans gagnvart fótboltanum í Aserbaídsjan og þjóðinni væru ekki góð, og skoraði svo á Portúgalann að segja upp sjálfur.

Santos var hinn rólegasti yfir þessu á blaðamannafundi í dag. „Ég hef þegar sagt það sem skiptir máli: Ég er með samning og ég stend við mína samninga.“

mbl.is
