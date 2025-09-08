Eldfljótur Mbappé ógnar Íslandi (myndskeið)

Varnarmenn íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu þurfa meðal annarra að glíma við hinn eldfljóta Kylian Mbappé, leikmann Real Madrid, á Parc des Princes leikvanginum í París annað kvöld.
Mbappé skoraði seinna mark Frakka þegar þeir unnu Úkraínumenn, 2:0, í Wroclaw í Póllandi á föstudagskvöldið.
Þar sýndi hann hraða sinn og styrk og ljóst er að það verður ekki einfalt verk fyrir íslenska liðið að halda honum í skefjum annað kvöld.
Þó Mbappé sé aðeins 26 ára gamall er hann þegar orðinn næstmarkahæsti leikmaður franska landsliðsins frá upphafi með 51 mark, sex mörkum minna en methafinn Olivier Giroud.
Markið má sjá í myndskeiðinu:
Kylian Mbappé 🔥#WCQ pic.twitter.com/V76CpwVcY6— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 8, 2025