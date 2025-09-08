KA-maðurinn orðinn leikjahæsti Færeyingurinn

Jóan Símun Edmundsson, leikmaður KA í Bestu deildinni, varð í kvöld leikjahæsti landsliðsmaður færeyska karlalandsliðsins í fótbolta frá upphafi.
Jóan Símun kom inn á sem varamaður á 59. mínútu í 1:0-sigri Færeyja gegn Gíbraltar í L-riðli undankeppni HM 2026 á Gíbraltar.
Þetta var hans 97. A-landsleikur fyrir Færeyjar og tók hann þar með fram úr Fróða Benjaminsen sem lék 96 A-landsleiki frá 1999 til 2019.
Jóan Símun lék sinn fyrsta A-landsleik árið 2009 og hefur skorað átta mörk en hann er í 4.-6. sæti yfir markahæstu landsliðsmenn Færeyja frá upphafi.