KA-maðurinn orðinn leikjahæsti Færeyingurinn

Jóan Símun Edmundsson.
Jóan Símun Edmundsson. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Jóan Símun Edmundsson, leikmaður KA í Bestu deildinni, varð í kvöld leikjahæsti landsliðsmaður færeyska karlalandsliðsins í fótbolta frá upphafi.

Jóan Símun kom inn á sem varamaður á 59. mínútu í 1:0-sigri Færeyja gegn Gíbraltar í L-riðli undankeppni HM 2026 á Gíbraltar.

Þetta var hans 97. A-landsleikur fyrir Færeyjar og tók hann þar með fram úr Fróða Benjaminsen sem lék 96 A-landsleiki frá 1999 til 2019.

Jóan Símun lék sinn fyrsta A-landsleik árið 2009 og hefur skorað átta mörk en hann er í 4.-6. sæti yfir markahæstu landsliðsmenn Færeyja frá upphafi.

