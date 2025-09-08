Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.9.2025 | 20:48

Óvænt tap Svíþjóðar í Pristínu

Vedat Muriqi fagnar marki sínu í Kósovó í kvöld. AFP/Armend Nimani

Svíar eru með eitt stig eftir fyrstu tvo leiki sína í B-riðli undankeppni HM karla í fótbolta en liðið tapaði nokkuð óvænt fyrir Kósovó í Pristínu í kvöld.

Leiknum lauk með 2:0-sigri Kósovó þar sem þeir Elvis Rexhbecaj og Vedat Muriqi skoruðu mörk Kósova í fyrri hálfleik.

Í hinum leik riðilsins vann Sviss öruggan sigur gegn Slóveníu í Basel, 3:0, þar sem þeir Nico Elvedi, Breel Embolo og Dan Ndoye skoruðu mörk Sviss.

Sviss er í efsta sæti riðilsins með 6 stig eða fullt hús stiga, Kósovó er í öðru sætinu með 3 stig og Svíþjóð og Slóvenía reka lestina með eitt stig hvort.

