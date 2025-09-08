PSG-menn æfir út í franska landsliðsþjálfarann

Forráðamenn franska meistaraliðsins París SG eru reiðir út í Didier Deschamps, þjálfara karlalandsliðs Frakklands, vegna meðferðar á leikmönnum liðsins í yfirstandandi landsliðsverkefni og hafa sent knattspyrnusambandinu kvörtunarbréf.
Ousmane Dembélé, Désire Doué og Lucas Hernández voru allir valdir í landsliðshóp Frakka fyrir leikina gegn Úkraínu síðasta föstudag og gegn Íslandi annað kvöld.
Dembélé og Hernández voru valdir þótt þeir ættu við meiðsli að stríða, að sögn PSG. Dembélé fór meiddur af velli í leiknum gegn Úkraínu og Hernández kom ekki við sögu.
Þeir verða hvorugur með gegn Íslandi annað kvöld, og ekki heldur Doué sem kom inn á fyrir Dembélé en þurfti síðan að fara meiddur af velli.
Reiði PSG-manna beinist að valinu á Dembélé og Hernández en þeir eru til viðbótar því svekktir yfir því að missa Doué í meiðsli í kjölfarið.
Í bréfinu sem hefur birst í frönskum fjölmiðlum segir m.a. að PSG hafi þungar áhyggjur af heilbrigði leikmanna sinna sem voru kallaðir í franska landsliðshópinn og að félagið furði sig á því að þeir skyldu vera valdir þrátt fyrir að þeir væru meiddir. PSG krefst þess að félagið fái að ræða við knattspyrnusambandið og læknateymi þess um stöðu mála.