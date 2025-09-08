Rekinn eftir allt saman

Knattspyrnusamband Aserbaídsjan hefur sagt Fernando Santos, þjálfara karlalandsliðsins, upp störfum í kjölfar tapsins á Íslandi á föstudagskvöldið, 5:0.
Fréttir hafa verið á reiki um hvort honum hafi verið sagt upp eða ekki en sambandið sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem kemur fram að það og Santos hafi komist að samkomulagi um riftun samningsins.
Santos er sjötugur Portúgali og stýrði þjóð sinni til Evrópumeistaratitils á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016.
Ayxan Abbasov, þjálfari 21-árs landsliðs þjóðarinnar, mun stýra liði Aserbaídsjan þegar það fær Úkraínu í heimsókn í undankeppni HM í Bakú á morgun.