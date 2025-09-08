Sautján þjóðir öruggar á HM

Eftir leiki síðustu daga í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu hafa 17 þjóðir tryggt sér sæti í lokakeppninni sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.
Engin Evrópuþjóð er í þeim hópi en undankeppnin í Evrópu er skammt á veg komin og Ísland leikur þar sinn annan leik á morgun þegar liðið mætir Frökkum á Parc des Princes í París.
Þjóðirnar sem eru komnar með farseðlana á HM eru eftirtaldar en á HM 2026 verða þátttökuliðin í fyrsta sinn 48 talsins eftir að hafa verið 32 undanfarna áratugi. Í svigum er fjöldi þátttökuþjóða frá viðkomandi svæði og plúsinn þýðir hve mörg lið þaðan fara í umspil:
Norður- og Mið-Ameríka (6+2):
Mexíkó (gestgjafi)
Bandaríkin (gestgjafi)
Kanada (gestgjafi)
Asía (8+1)
Japan
Íran
Úsbekistan
Suður-Kórea
Jórdanía
Ástralía (er í Knattspyrnusambandi Asíu)
Afríka (9+1):
Marokkó
Suður-Ameríka (6+1):
Argentína
Brasilía
Ekvador
Úrúgvæ
Paragvæ
Kólumbía
Eyjaálfa (1+1):
Nýja-Sjáland
Evrópa (16)
Ekkert
Tvö síðustu sætin ráðast í umspili milli þjóða frá fimm heimsálfum, öllum nema Evrópu.