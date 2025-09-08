Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.9.2025 | 9:22

Sautján þjóðir öruggar á HM

Brasilíumenn verða að vanda með á HM.
Brasilíumenn verða að vanda með á HM. AFP/Mauro Pimentel

Eftir leiki síðustu daga í undankeppni heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu hafa 17 þjóðir tryggt sér sæti í lokakeppninni sem fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.

Engin Evrópuþjóð er í þeim hópi en undankeppnin í Evrópu er skammt á veg komin og Ísland leikur þar sinn annan leik á morgun þegar liðið mætir Frökkum á Parc des Princes í París.

Þjóðirnar sem eru komnar með farseðlana á HM eru eftirtaldar en á HM 2026 verða þátttökuliðin í fyrsta sinn 48 talsins eftir að hafa verið 32 undanfarna áratugi. Í svigum er fjöldi þátttökuþjóða frá viðkomandi svæði og plúsinn þýðir hve mörg lið þaðan fara í umspil:

Norður- og Mið-Ameríka (6+2):
Mexíkó (gestgjafi)
Bandaríkin (gestgjafi)
Kanada (gestgjafi)

Asía (8+1)
Japan
Íran
Úsbekistan
Suður-Kórea
Jórdanía
Ástralía (er í Knattspyrnusambandi Asíu)

Afríka (9+1):
Marokkó

Suður-Ameríka  (6+1):
Argentína
Brasilía
Ekvador
Úrúgvæ
Paragvæ
Kólumbía

Eyjaálfa (1+1):
Nýja-Sjáland

Evrópa (16)
Ekkert

Tvö síðustu sætin ráðast í umspili milli þjóða frá fimm heimsálfum, öllum nema Evrópu.

