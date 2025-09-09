Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 15:29

Arna búin að skrifa undir í Noregi

Arna Eiríksdóttir gerði þriggja ára samning við Vålerenga.
Arna Eiríksdóttir gerði þriggja ára samning við Vålerenga. Ljósmynd/Vålerenga

Arna Eiríksdóttir, fyrirliði FH í fótbolta, er komin til Vålerenga í Noregi. Hún gerir samning til ársins 2018 við norska félagið.

Arna hefur verið einn allra besti varnarmaður Bestu deildarinnar undanfarin ár og átt sinn þátt í góðu gengi FH á tímabilinu. Liðið er í öðru sæti Bestu deildarinnar og fór í bikarúrslit.

Vålerenga er í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 46 stig eftir 19 leiki, fjórum stigum á eftir toppliði Brann. Sædís Rún Heiðarsdóttir leikur með Vålerenga.

Næst á dagskrá hjá liðinu eru leikir í umspili um sæti í deildakeppni Meistaradeildar Evrópu við Ferencváros frá Ungverjalandi.

