Arna búin að skrifa undir í Noregi

Arna Eiríksdóttir, fyrirliði FH í fótbolta, er komin til Vålerenga í Noregi. Hún gerir samning til ársins 2018 við norska félagið.
Arna hefur verið einn allra besti varnarmaður Bestu deildarinnar undanfarin ár og átt sinn þátt í góðu gengi FH á tímabilinu. Liðið er í öðru sæti Bestu deildarinnar og fór í bikarúrslit.
Vålerenga er í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar með 46 stig eftir 19 leiki, fjórum stigum á eftir toppliði Brann. Sædís Rún Heiðarsdóttir leikur með Vålerenga.
Næst á dagskrá hjá liðinu eru leikir í umspili um sæti í deildakeppni Meistaradeildar Evrópu við Ferencváros frá Ungverjalandi.