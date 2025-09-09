Bannið lengt í níu leiki

Luis Suárez, knattspyrnumaðurinn reyndi frá Úrúgvæ, hefur fengið enn lengra bann vegna atviksins eftir úrslitaleik bandaríska deildabikarsins í lok ágúst þegar hann hrækti á starfsmann Seattle Sounders.
Suárez var fyrst úrskurðaður í sex leikja bann af aganefnd keppninnar en það bann tekur bara til deildabikarsins sem hefst að nýju á næsta ári.
Bandaríska MLS-deildin hefur nú bætt við þremur leikjum og Suárez missir því af þremur næstu leikjum Inter Miami í deildinni en þeir eru gegn Charlotte, DC United og Seattle Sounders.
Miami tapaði úrslitaleiknum gegn Seattle 3:0 og í leikslok brutust út stimpingar á milli leikmanna liðanna.
Suárez þekkir ágætlega til þess að vera í leikbanni en þegar hann var leikmaður Liverpool fékk hann átta leikja bann fyrir kynþáttaníð í garð Patrce Evra, leikmanns Manchester United, og þá hefur hann þrisvar á ferlinum verið settur í bann fyrir að bíta andstæðing.