Erfið byrjun nýja Liverpool-mannsins

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak sem Liverpool keypti af Newcastle fyrir metfé um mánaðamótin spilaði sinn fyrsta leik á tímabilinu í gærkvöld en lék aðeins í 18 mínútur.
Isak hafði ekkert spilað síðan í maí, eða í rúma 100 daga, en hann var utan hóps hjá Newcastle í leikjum liðsins í ágúst þar sem hann vann að því hörðum höndum að losna frá félaginu.
Isak var varamaður hjá Svíum í gærkvöld þegar þeir töpuðu óvænt 2:0 fyrir Kósovó í undankeppni heimsmeistaramótsins í Pristína.
Jon Dahl Tomasson, hinn íslenskættaði landsliðsþjálfari Svía, setti Isak inn á eftir 72 mínútur til að reyna að hrista upp í sínu liði en hann hafði ákveðið að tefla honum ekki fram í byrjunarliðinu vegna skorts á leikæfingu.
Áhorfendur í Pristína bauluðu hressilega á Isak þegar hann hljóp inn á völlinn. Honum tókst að lífga aðeins upp á sóknarleik Svía, ekki nægilega þó til að koma þeim á blað í leiknum, og fékk gula spjaldið eftir tíu mínútur þegar stimpingar urðu á milli liðanna í kjölfar brots á leikmanni heimaliðsins.
Isak gæti leikið sinn fyrsta leik fyrir Liverpool þegar liðið sækir Burnley heim á sunnudaginn.