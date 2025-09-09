Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 10:41

Erfið byrjun nýja Liverpool-mannsins

Alexander Isak á æfingu sænska landsliðsins fyrir leikinn í Kósovó.
Alexander Isak á æfingu sænska landsliðsins fyrir leikinn í Kósovó. AFP/Jonathan Nackstrand

Sænski knattspyrnumaðurinn Alexander Isak sem Liverpool keypti af Newcastle fyrir metfé um mánaðamótin spilaði sinn fyrsta leik á tímabilinu í gærkvöld en lék aðeins í 18 mínútur.

Isak hafði ekkert spilað síðan í maí, eða í rúma 100 daga, en hann var utan hóps hjá Newcastle í leikjum liðsins í ágúst þar sem hann vann að því hörðum höndum að losna frá félaginu.

Isak var varamaður hjá Svíum í gærkvöld þegar þeir töpuðu óvænt 2:0 fyrir Kósovó í undankeppni heimsmeistaramótsins í Pristína.

Jon Dahl Tomasson, hinn íslenskættaði landsliðsþjálfari Svía, setti Isak inn á eftir 72 mínútur til að reyna að hrista upp í sínu liði en hann hafði ákveðið að tefla honum ekki fram í byrjunarliðinu vegna skorts á leikæfingu. 

Áhorfendur í Pristína bauluðu hressilega á Isak þegar hann hljóp inn á völlinn. Honum tókst að lífga aðeins upp á sóknarleik Svía, ekki nægilega þó til að koma þeim á blað í leiknum, og fékk gula spjaldið eftir tíu mínútur þegar stimpingar urðu á milli liðanna í kjölfar brots á leikmanni heimaliðsins.

Isak gæti leikið sinn fyrsta leik fyrir Liverpool þegar liðið sækir Burnley heim á sunnudaginn.

mbl.is
Fleira áhugavert
125 milljarðar í fjármagnskostnað ergja mig Hertar reglur eftir alvarlegt atvik í fyrra Svíar bregðast við PISA og boða símabann Frí námsgögn, strandveiðar og afturköllun verndar
Fleira áhugavert
Farbann sett á ísraelska ráðherra 125 milljarðar í fjármagnskostnað ergja mig Ófremdarástand sem er stærra en nokkuð annað mál Útgjöld aukast verulega í fjárfrekum málaflokkum