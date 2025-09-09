Líklegastur til þess að taka við Frakklandi

Franski knattspyrnuþjálfarinn Zinedine Zidane er líklegastur til þess að taka við þjálfun franska karlalandsliðsins næsta sumar.
Frá þessu greinir franski miðillinn L'Equipe í dag en Didier Deschamps, núverandi þjálfari Frakka, mun láta af störfum þegar samningur hans rennur út eftir heimsmeistaramótið næsta sumar sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Deschamps hefur stýrt franska liðinu frá árinu 2012 en hann gerði Frakka að heimsmeisturum árið 2018 og Þjóðadeildarmeisturum árið 2021. Þá hafnaði liðið í öðru sæti á EM í Frakklandi árið 2016 undir stjórn Deschamps.
Zidane hefur aðeins stýrt Real Madrid á þjálfaraferlinum, fyrst frá 2016 til 2018 og svo frá 2019 til 2021. Hann gerði liðið tvívegis að Spánarmeisturum og þrívegis að Evrópumeisturum.