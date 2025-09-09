Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 12:45

Líklegastur til þess að taka við Frakklandi

Franski knattspyrnuþjálfarinn Zinedine Zidane er líklegastur til þess að taka við þjálfun franska karlalandsliðsins næsta sumar.

Frá þessu greinir franski miðillinn L'Equipe í dag en Didier Deschamps, núverandi þjálfari Frakka, mun láta af störfum þegar samningur hans rennur út eftir heimsmeistaramótið næsta sumar sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.

Hættir með franska liðið
Hættir með franska liðið

Deschamps hefur stýrt franska liðinu frá árinu 2012 en hann gerði Frakka að heimsmeisturum árið 2018 og Þjóðadeildarmeisturum árið 2021. Þá hafnaði liðið í öðru sæti á EM í Frakklandi árið 2016 undir stjórn Deschamps.

Zidane hefur aðeins stýrt Real Madrid á þjálfaraferlinum, fyrst frá 2016 til 2018 og svo frá 2019 til 2021. Hann gerði liðið tvívegis að Spánarmeisturum og þrívegis að Evrópumeisturum.

