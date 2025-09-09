María rifti samningnum

Norsk-íslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir hefur yfirgefið Marseille í Frakklandi eftir stutta dvöl og mun leika með Brann í norsku úrvalsdeildinni út þetta tímabil.
María, sem er dóttir handboltaþjálfarans Þóris Hergeirssonar og hefur leikið 71 landsleik fyrir Noreg, samdi við Marseille í sumar eftir að hafa leikið um árabil í ensku úrvalsdeildinni með Brighton, Manchester United og Chelsea.
Eftir framkomu þjálfara liðsins og slagsmál sem brutust út í æfingaleik gegn spænsku liði í lok ágúst, nokkrum dögum eftir að hún samdi við félagið, fór María heim til Noregs. Hún hefur nú rift samningnum.
Hjá Brann verður hún liðsfélagi landsliðskonunnar Diljár Ýr Zomers sem kom til Brann frá OH Leuven í Belgíu í sumar. Brann er með fjögurra stiga forystu á toppi norsku úrvalsdeildarinnar þegar átta leikjum er ólokið.