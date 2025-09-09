Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 8:40

María rifti samningnum

María Þórisdóttir kvaddi Brighton í sumar og er nú komin …
María Þórisdóttir kvaddi Brighton í sumar og er nú komin til Brann. Ljósmynd/Brighton

Norsk-íslenska knattspyrnukonan María Þórisdóttir hefur yfirgefið Marseille í Frakklandi eftir stutta dvöl og mun leika með Brann í norsku úrvalsdeildinni út þetta tímabil.

María, sem er dóttir handboltaþjálfarans Þóris Hergeirssonar og hefur leikið 71 landsleik fyrir Noreg, samdi við Marseille í sumar eftir að hafa leikið um árabil í ensku úrvalsdeildinni með Brighton, Manchester United og Chelsea.

María í áfalli eftir hegðun þjálfarans
Frétt af mbl.is

María í áfalli eftir hegðun þjálfarans

Eftir framkomu þjálfara liðsins og slagsmál sem brutust út í æfingaleik gegn spænsku liði í lok ágúst, nokkrum dögum eftir að hún samdi við félagið, fór María heim til Noregs. Hún hefur nú rift samningnum.

Hjá Brann verður hún liðsfélagi landsliðskonunnar Diljár Ýr Zomers sem kom til Brann frá OH Leuven í Belgíu í sumar.  Brann er með fjögurra stiga forystu á toppi norsku úrvalsdeildarinnar þegar átta leikjum er ólokið.

mbl.is
Fleira áhugavert
Farbann sett á ísraelska ráðherra Ráðherra hyggst afnema æviskipanir Ástæða til sameiningar ekki knýjandi Stefnt að hallalausum ríkisrekstri 2027
Fleira áhugavert
Ástæða til sameiningar ekki knýjandi Ófremdarástand sem er stærra en nokkuð annað mál Jarðskjálfti upp á 3,3 nærri Heklu Stefnt á upptöku 15% alheimslágmarksskatts