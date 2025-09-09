Meistaraþjálfaranum sagt upp störfum

Sænska knattspyrnufélagið Rosengård hefur sagt þjálfara kvennaliðs félagsins, Joel Kjetselberg, upp störfum.
Félagið vann sænska meistaratitilinn með glæsibrag á síðasta ári, með landsliðskonuna Guðrúnu Arnardóttur í lykilhlutverki.
Rosengård varð einnig sænskur meistari árið 2022 undir stjórn Kjetselbergs en eftir algjörlega misheppnaða titilvörn á yfirstandandi tímabili var ákveðið að láta hann fara.
Allt hefur gengið á afturfótunum hjá liðinu á þessu ári og það situr nú í ellefta sæti af fjórtán liðum úrvalsdeildarinnar með 18 stig úr 17 leikjum. Á meðan eru nágrannarnir í Malmö FF í öðru sæti deildarinnar, á sínu fyrsta tímabili í efstu deild.
Guðrún kvaddi félagið á miðju tímabili og samdi við Braga í Portúgal en hin 18 ára gamla Ísabella Sara Tryggvadóttir kom til Rosengård frá Val fyrir þetta tímabil.
Í tilkynningu frá félaginu er Kjetselberg þökkuð góð störf á undanförnum fjórum árum.
Uppfært:
Rosengård hefur tilkynnt að Martin Möller taki við liðinu af Kjetselberg. Möller er fimmtugur Svíi sem hefur þjálfað sænska U23 ára landslið kvenna undanfarin ár.