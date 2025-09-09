Noregur skoraði ellefu mörk – Öruggt hjá Englandi

Noregur gerði sér lítið fyrir og sigraði Moldóvu með tíu marka mun, 11:1, á heimavelli í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld. Noregur er með fimm sigra úr fimm leikjum og á toppi I-riðils.
Erling Haaland skoraði fimm markanna, Thelo Aasgaard fjögur og Martin Ödegaard og Felix Myhre sitt markið hvor.
England gerði góða ferð til Serbíu og vann sannfærandi útisigur, 5:0. England er með fullt hús stiga eftir fimm leiki. Harry Kane, Noni Madueke, Marc Guéhi, Ezri Konsa og Marcus Rashford skoruðu mörkin.
Í F-riðli vann Portúgal 3:2-útisigur á Ungverjalandi í spennandi leik. Portúgal er með tvo sigra eftir tvo leiki á toppi F-riðils.
João Cancelo skoraði sigurmark Portúgals á 86. mínútu. Cristiano Ronaldo og Bernardo Silva skoruðu einnig. Barnabás Varga gerði bæði mörk Ungverjalands.
Önnur úrslit í kvöld:
Bosnía 1:2 Austurríki
Kýpur 2:2 Rúmenía
Albanía 1:0 Lettland