Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 21:02

Noregur skoraði ellefu mörk – Öruggt hjá Englandi

Erling Haaland skoraði fimm mörk.
Erling Haaland skoraði fimm mörk. AFP/Fredrik Varfjell

Noregur gerði sér lítið fyrir og sigraði Moldóvu með tíu marka mun, 11:1, á heimavelli í undankeppni HM karla í fótbolta í kvöld. Noregur er með fimm sigra úr fimm leikjum og á toppi I-riðils.

Erling Haaland skoraði fimm markanna, Thelo Aasgaard fjögur og Martin Ödegaard og Felix Myhre sitt markið hvor.

Harry Kane og Marc Guehi skoruðu báðir.
Harry Kane og Marc Guehi skoruðu báðir. AFP/Oliver Bunic

England gerði góða ferð til Serbíu og vann sannfærandi útisigur, 5:0. England er með fullt hús stiga eftir fimm leiki. Harry Kane, Noni Madueke, Marc Guéhi, Ezri Konsa og Marcus Rashford skoruðu mörkin.

Í F-riðli vann Portúgal 3:2-útisigur á Ungverjalandi í spennandi leik. Portúgal er með tvo sigra eftir tvo leiki á toppi F-riðils.

João Cancelo skoraði sigurmark Portúgals á 86. mínútu. Cristiano Ronaldo og Bernardo Silva skoruðu einnig. Barnabás Varga gerði bæði mörk Ungverjalands.

Önnur úrslit í kvöld:
Bosnía 1:2 Austurríki
Kýpur 2:2 Rúmenía
Albanía 1:0 Lettland

mbl.is
