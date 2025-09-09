Stúku gefið nafn fyrirliða Liverpool

Hollenska knattspyrnufélagið Willem II hefur heiðrað Virgil van Dijk, fyrirliða Liverpool og hollenska landsliðsins.
Stúka á heimavelli unglingaliðs félagsins hefur fengið nafn hans og heitir nú Virgil van Dijk Tribune.
Van Dijk ólst upp hjá Willem II í borginni Tilburg og lék með unglingaliðum og varaliði félagsins í ellefu ár, frá átta ára aldri, og fór þaðan 19 ára gamall til Groningen þar sem meistaraflokksferillinn hófst.
Virgil van Dijk’s boyhood club Willem II have named a stand in their youth stadium after him ❤️ pic.twitter.com/UYetjCh6Pc— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 9, 2025