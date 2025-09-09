Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 11:20 | Uppfært 11:51

Stúku gefið nafn fyrirliða Liverpool

Virgil van Dijk var í röðum Willem II til 19 …
Virgil van Dijk var í röðum Willem II til 19 ára aldurs. AFP/Paul Ellis

Hollenska knattspyrnufélagið Willem II hefur heiðrað Virgil van Dijk, fyrirliða Liverpool og hollenska landsliðsins.

Stúka á heimavelli unglingaliðs félagsins hefur fengið nafn hans og heitir nú Virgil van Dijk Tribune.

Van Dijk ólst upp hjá Willem II í borginni Tilburg og lék með unglingaliðum og varaliði félagsins í ellefu ár, frá átta ára aldri, og fór þaðan 19 ára gamall til Groningen þar sem meistaraflokksferillinn hófst.

mbl.is
