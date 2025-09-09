Svíar senda frá sér stuðningsyfirlýsingu

Danski knattspyrnuþjálfarinn Jon Dahl Tomasson er öruggur í starfi sem þjálfari sænska karlalandsliðsins þrátt fyrir brösótta byrjun á undankeppni HM.
Svíar töpuðu fyrir Kósovó í Pristínu í gær, 2:0, í B-riðli undankeppninnar og eru í þriðja sæti riðilsins með 1 stig eftir fyrstu tvær umferðirnar.
Tomasson tók við þjálfun sænska liðsins í febrúar árið 2024 og undir hans stjórn hafa Svíar unnið 9 leiki af 16, gert tvö jafntefli og tapað fimm.
Kim Kallström, formaður sænska knattspyrnusambandsins, lýsti því yfir í samtali við fjölmiðla eftir leikinn í gær að hann hefði trú á Dananum og að hann myndi ekki segja honum upp eftir tvo leiki í undankeppninni.