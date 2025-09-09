Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.9.2025 | 11:25 | Uppfært 11:55

Svíar senda frá sér stuðningsyfirlýsingu

Jon Dahl Tomasson.
Jon Dahl Tomasson. AFP/Jure Makovec

Danski knattspyrnuþjálfarinn Jon Dahl Tomasson er öruggur í starfi sem þjálfari sænska karlalandsliðsins þrátt fyrir brösótta byrjun á undankeppni HM.

Svíar töpuðu fyrir Kósovó í Pristínu í gær, 2:0, í B-riðli undankeppninnar og eru í þriðja sæti riðilsins með 1 stig eftir fyrstu tvær umferðirnar.

Erfið byrjun nýja Liverpool-mannsins
Frétt af mbl.is

Erfið byrjun nýja Liverpool-mannsins

Tomasson tók við þjálfun sænska liðsins í febrúar árið 2024 og undir hans stjórn hafa Svíar unnið 9 leiki af 16, gert tvö jafntefli og tapað fimm.

Kim Kallström, formaður sænska knattspyrnusambandsins, lýsti því yfir í samtali við fjölmiðla eftir leikinn í gær að hann hefði trú á Dananum og að hann myndi ekki segja honum upp eftir tvo leiki í undankeppninni.

Óvænt tap Svíþjóðar í Pristínu
Frétt af mbl.is

Óvænt tap Svíþjóðar í Pristínu
mbl.is
Fleira áhugavert
Vinnubrögðin með ólíkindum Jarðskjálfti upp á 3,3 nærri Heklu Frí námsgögn, strandveiðar og afturköllun verndar Bíða eftir skilgreiningu NATO
Fleira áhugavert
Jarðskjálfti upp á 3,3 nærri Heklu Ráðherra hyggst afnema æviskipanir Frí námsgögn, strandveiðar og afturköllun verndar Skattahækkanir nemi 28 milljörðum króna