Stórveldin í Suður-Ameríku, Argentína og Brasilía, töpuðu bæði leikjum sínum í nótt þegar lokaumferðin í undankeppni álfunnar fyrir heimsmeistaramót karla í knattspyrnu 2026 var leikin.
Ekvador lagði Argentínu að velli, 1:0, og Bólivía vann mjög óvæntan sigur á Brasilíu, 1:0. Þetta skipti reyndar ekki máli fyrir tapliðin sem voru bæði búin að tryggja sér sæti á HM en með sigrinum náði Bólivía umspilssæti.
Argentína vann undankeppnina með talsverðum yfirburðum, fékk 38 stig. Ekvador náði öðru sætinu með 29 stig með sigrinum en Kólumbía, Úrúgvæ, Brasilía og Paragvæ fengu öll 28 stig og ljóst var fyrir lokaumferðina að þau myndu öll leika á HM 2026.
Bólivía náði sjöunda sætinu með 20 stig og var í baráttu við Venesúela, sem tapaði 6:3 fyrir Kólumbíu á heimavelli og situr eftir ásamt Perú og Síle.
Miguelito var hetja Bólivíu en hann skoraði sigurmarkið gegn Brasilíu úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Heimavöllur Bólivíu er afar erfiður, þar er leikið í mikilli hæð og í þynnra lofti en gengur og gerist, og þetta er ekki í fyrsta skipti sem stór þjóð í álfunni fer þaðan tómhent.
Bólivía fer þar með í umspil á milli heimsálfa þar sem spilað verður um síðustu lausu sætin á HM.
Brasilía endaði með í fimmta sæti sem er lakasti árangur þjóðarinnar frá upphafi í undankeppni HM. Það kemur þó ekki að sök þar sem sex þjóðir úr Suður-Ameríku fara beint á HM vegna stækkunar keppninnar úr 32 liðum í 48.
Enner Valencia skoraði sigurmark Ekvador gegn Argentínu, einnig úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Þá höfðu Argentínumenn verið manni færri frá því á 30. mínútu þegar Nicolas Otamendi fékk rauða spjaldið. Það jafnaðist út í byrjun síðari hálfleiks þegar Ekvadorinn Moises Caicedo var einnig rekinn af velli.
Luis Suárez skoraði fjögur mörk fyrir Kólumbíu í sigrinum á Venesúela, sem komst tvisvar yfir í leiknum en varð svo að sækja til sigurs og fékk á sig fjögur mörk í síðari hálfleik. Þess ber að geta að þessi Luis Suárez er 27 ára leikmaður Sporting í Portúgal, og er nafni Úrúgvæans gamalkunna.