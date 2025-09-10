Coote tekinn með barnaníðsefni

Enski knattspyrnudómarinn David Coote hefur verið ákærður fyrir vörslu barnaníðsefnis.
Coote var á síðasta ári rekinn sem dómari í ensku úrvaldsdeildinni fyrir myndskeið þar sem hann hraunaði yfir Jürgen Klopp, þáverandi stjóra Liverpool.
Hann var ákærður 12. ágúst síðastliðinn og fer fyrir dómara á morgun. Coote var einnig rekinn frá UEFA eftir að myndskeið þar sem hann sást taka hvítt duft í nefið á meðan hann dæmdi á EM 2024 fór í dreifingu.
Nú er Coote kominn í enn verri mál. Samkvæmt The Guardian er um alvarlegustu tegund brots af þessu tagi að ræða, þar sem börn sjást í grófum kynferðislegum athöfnum.