Fauk í Heimi: „Hver er spurningin?“

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í fótbolta, var ósáttur með frammistöðu síns liðs eftir tap gegn Armeníu í F-riðli undankeppni HM í Vazgen í Armeníu í gær.
Leiknum lauk með naumum sigri Armeníu, 2:1, en tapið þýðir að Írar eru í erfiðum málum með eitt stig í neðsta sæti riðilsins eftir jafntefli gegn Ungverjalandi á heimavelli í 1. umferðinni en Portúgal leikur einnig í sama riðli.
Heimir ræddi við írska miðillinn RTÉ Sport í leikslok og pirraði sig mjög á einni spurningu blaðamanns.
„Núna þarf allt að vera fullkomið og það er erfitt að vera bjartsýnn fyrir framhaldinu eftir frammistöðuna í kvöld,“ sagði Heimir.
„Þeir töpuðu 5:0 fyrir Portúgal á dögunum, töpuðu samanlagt 9:1 fyrir Georgíu og Kasakstan vann þá 5:2. Þeir eru 45. sætum neðar en við á styrkleikalista FIFA,“ sagði spyrill RTÉ Sport og beindi míkrófón sínum að Heimi.
„Hver er spurningin?“ svaraði Heimir þá mjög pirraður en af svipnum á þjálfaranum að dæma var hann ekki hrifinn af spurningu spyrilsins.