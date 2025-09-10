Íþróttir | Fótbolti | mbl | 10.9.2025 | 13:45

Fer frá United til Þýskalands

Christian Eriksen í leik með Manchester United.
Christian Eriksen í leik með Manchester United. AFP/Paul Ellis

Danski knattspyrnumaðurinn Christian Eriksen er á leið til Þýskalands en hann yfirgaf Manchester United í sumar.

Samningur Danans var runninn út og hann hefur undanfarnar vikur æft með Malmö í Svíþjóð.

Danski fjölmiðillinn Tipsbladet segir í dag að Eriksen sé búinn að ná samkomulagi við Wolfsburg um samning og aðeins sé eftir að ganga frá formsatriðum varðandi félagaskipti hans þangað.

Hann sé á leið með flugi þangað í dag til að gangast undir læknisskoðun og skrifa undir samninginn.

Eriksen er 33 ára gamall og hefur leikið með Manchester United frá 2022 en hann fékk hjartastopp í leik með danska landsliðinu á EM sumarið 2021 og var bjargað naumlega.

Honum tókst að komast aftur í gang með liði Brentford í janúar 2022 og  hefur frá þeim tíma leikið 84 leiki í ensku úrvalsdeildinni.

Eriksen er landsliðsfyrirliði Dana og hefur skorað 46 mörk í 144 landsleikjum.

