Fer frá United til Þýskalands

Danski knattspyrnumaðurinn Christian Eriksen er á leið til Þýskalands en hann yfirgaf Manchester United í sumar.
Samningur Danans var runninn út og hann hefur undanfarnar vikur æft með Malmö í Svíþjóð.
Danski fjölmiðillinn Tipsbladet segir í dag að Eriksen sé búinn að ná samkomulagi við Wolfsburg um samning og aðeins sé eftir að ganga frá formsatriðum varðandi félagaskipti hans þangað.
Hann sé á leið með flugi þangað í dag til að gangast undir læknisskoðun og skrifa undir samninginn.
Eriksen er 33 ára gamall og hefur leikið með Manchester United frá 2022 en hann fékk hjartastopp í leik með danska landsliðinu á EM sumarið 2021 og var bjargað naumlega.
Honum tókst að komast aftur í gang með liði Brentford í janúar 2022 og hefur frá þeim tíma leikið 84 leiki í ensku úrvalsdeildinni.
Eriksen er landsliðsfyrirliði Dana og hefur skorað 46 mörk í 144 landsleikjum.