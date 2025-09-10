Heimir kominn í erfiða stöðu

Heimir Hallgrímsson er kominn í erfiða stöðu sem þjálfari karlalandsliðs Írlands í knattspyrnu eftir ósigur gegn Armeníu, 2:1, í undankeppni heimsmeistaramótsins í Jerevan í gær.
Írar eru með eitt stig eftir tvo leiki, þeir gerðu jafntefli heima gegn Ungverjum, og eiga eftir að mæta Portúgal tvisvar, Ungverjum á útivelli og Armeníu á heimavelli.
Sigurliðið fer beint á HM og liðið í öðru sæti í umspil og írska liðið þarf að ná mjög hagstæðum úrslitum gegn erfiðum mótherjum til að eiga möguleika.
BBC segir í umfjöllun sinni um leikinn að samningi Heimis ljúki þegar undankeppni heimsmeistaramótsins lýkur, og hann eigi nú yfir höfði sér að fram undan séu síðustu fjórir leikir hans með írska liðið.
Frammistaða liðsins í Armeníu er mjög gagnrýnd, sérstaklega fyrri hálfleikurinn. Staðan að honum loknum var 2:0, Armenum í hag, og markvörðurinn Caoimhin Kelleher hafði þá séð til þess að munurinn væri ekki meir.
Þá veltir blaðamaður BBC því fyrir sér hvort um sé að ræða eitt vandræðalegasta tap Írlands frá upphafi en Armenía er í 105. sæti heimslistans.